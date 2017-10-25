ضبط 7 متهمين هاربين من أحكام جنائية وغرامات مالية بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية، أسفرت عن ضبط 7 متهمين هاربين من أحكام جنائية وغرامات مالية كبيرة، وجرى التحفظ عليهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتنفيذ مباحث تنفيذ الأحكام حملة على قرى بنها لضبط الهاربين من الأحكام والغرامات.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "عبد البديع.ع" 40 سنة، هارب من حكم 5 سنوات، و"بكر.ا" 26 سنة، هارب من حكم بالمؤبد، و"أحمد.س" 26 سنة، هارب من حكم 6 سنوات، و"سيد.ع" 27 سنة، هارب من 14 حكمًا.

كما ضُبط 3 متهمين آخرين هاربين من أحكام غرامات مالية وهم: "باسم.ف" هارب من حكم غرامة 7900 جنيه، و"شاكر.ع" هارب من حكم غرامة 450 ألف جنيه، و"صلاح.س" هارب من حكم غرامة 9 آلاف جنيه.