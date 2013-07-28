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"إخوان" كفرالشيخ: 16 مصابا في أحداث طريق النصر من أبناء المحافظة

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"إخوان" كفرالشيخ: 16 مصابا في أحداث طريق النصر من أبناء المحافظة "إخوان" كفرالشيخ: 16 مصابا في أحداث طريق النصر من أبناء المحافظة

كتب : الوطن منذ 31 دقيقة

أعلن تنظيم الإخوان المسلمين بكفر الشيخ، عن إصابة 16 من أعضائه في أحداث النصب التذكاري بمدينة نصر.

وقال الدكتور صلاح الفقي مسؤول المكتب الإدارى لتنظيم لإخوان بكفر الشيخ، إن مصابين تعرضوا لطلق ناري حي، وهم "محمد مختار اللقاني عضو مجلس الشورى المنحل، مصاب بطلق ناري بالصدر، وتجرى له حاليا عملية جراحية، وحالته خطيرة، "رجب موسى راضى"، مصاب بكسر فى العمود الفقرى، نتيجة طلق نارى، "أحمد محمد عمار"، مصاب بطلق نارى فى الفخذ وعلي محمود البدري، مصاب بطلق ناري بالبطن، ومحمد علي الصفتي، مصاب بطلق ناري بالبطن.

وأضاف الفقي، أن المصابين بخرطوش منهم "باسم السيد عتمان، مصاب بالوجه والعنق، وفريج خليل العوا، مصاب بالقدم، ومحمد فرحات زكي، مصاب بالذراع، وهشام عبد المنعم، ومصاب بالوجه، ورؤف عبد الستار سليمان، مصاب بطلق خرطوش بالرأس، وعبد الرحمن محمد جعفر، ومحمد عبد الحميد الجزار، وعلاء مدحت هيكل، وأحمد محمد بسيوني، وعبد الحميد الشباسي، خلاف مفقود يدعى عمرو إبراهيم متولي.

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