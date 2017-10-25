حبس مسئولين بصومعة قمح في القليوبية بتهمة الاستيلاء على 1.6 مليون جنيه

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت الاجهزة الرقابية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على مدير صومعة بنها "م. م. ح" ومسئول الأمن بالصومعة "ع. ح. م"، لاتهامهما بالاستيلاء على 315 طن قمح من الصومعة، تبلغ قيمتها 1,6 مليون جنيه.

واكتشف التلاعب، لجنة من الأجهزة الرقابية أثناء إجراء اختبارات التشغيل والرقابة والتخزين بالصومعة، والتي أنشئت حديثًا وتتبع بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتديرها الشركة العربية للصوامع، وتَبين تلاعب المتهمين في الأوراق والمستندات الخاصة بالكميات المشار إليها.

جرى التحفظ على الأوراق، فيما أحيل المتهمون لنيابة الاموال العامة التي أمرت بحبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيق، ووجهت لهما تهم الإضرار بالمال العام والاختلاس.