بالصور.. جامعة بنها تنظم قافلة طبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

بدأت اليوم الأربعاء، أعمال القافلة الشاملة التي تنظمها جامعة بنها في قرية طحلة.

واكدت الجامعة في بيان لها أن القافلة تهدف الكشف علي أهالي "طحلة" وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان في كافة التخصصات الطبية، واجراء المسح البيئي وقياس تلوث الهواء وتقديم الارشادات الزراعية، وعقد ندوات تثقيفيه وتوعية المرأة بضرورة الاهتمام بالصحه الانجابية.

تشارك في أعمال القافله كليات الطب البشري والبيطري والزراعة والتربية والتمريض والعلوم بجامعة بنها.