بالصور.. محافظ أسيوط يضبط سيارة محملة ببقايا القمامة

أسيوط -أسامة صديق:

ضبط المهندس ياسر الدسوقي ،محافظ أسيوط، سيارة نقل بطريق (أسيوط/القاهرة) الصحراوي محملة بمخلفات القمامة بعد فرزها وتجميعها بالمخالفة للقانون حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كان المحافظ خلال عودته من جولة تفقدية بمدينة أسيوط الجديدة قد اشتبه بسيارة نقل رقم س أ ج 629 تحمل كميات كبيرة من مفروزات القمامة المجمعة من مدينة أسيوط.

وكلف الدسوقي، مدير إدارة المرور بالمحافظة بإتخاذ الإجراءات القانونية والإستعلام عن السيارة والتأكد من البيانات والرخصة الخاصة بها ، كما كلف مسئولي المتابعة الميدانية بمرافقة السيارة لمعرفة مصدر الحمولة والأماكن التي يقومون بتجميع القمامة فيها بالمخالفة للقانون كما أمر بنقل حمولة السيارة لمصنع تدوير القمامة واتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أنه يوجد قرارات سابقة طبقًا للقانون رقم 38 لسنة 67 بمنع قيام أشخاص أو مجموعات بجمع أو فرز المخلفات دون ترخيص كما يحظر على من يزاولون هذه المهنة الخروج بعيدًا عن المنطقة المحددة لهم في التراخيص.