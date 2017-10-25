أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الوادي يدعم قرى "الثمانين والأربعين" بمولدات كهرباء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الوادي يدعم قرى "الثمانين والأربعين" بمولدات كهرباء

01:45 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، تدبير مولدات كهرباء بجهد وكفاءة عالية، وذلك لتركيبها بقري الشب والأربعين والثمانين بمركز باريس، بهدف زيادة ساعات التشغيل لخدمة الأهالي.

جاء قرار المحافظ في إطار خطة المحافظة الاهتمام بالقرى البعيدة والأكثر احتياجًا بكافة المراكز الإدارية بالمحافظة.

أكد الزملوط، في بيان صحفي، تلقي مصراوي نسخة منه، أن هذه القري تعد النواة الأساسية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، تساهم في التعمير والتنمية علي أرض الوادي الجديد، خاصة وأن الدولة لا تألو جهدًا في توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتلك القرى.

وكان أهالي منطقتي الأربعين والثمانين بمركز باريس قد اشتكوا خلال الفترة الماضية، قلة تشغيل ساعات آبار مياه الشرب والري وفترات الإنارة لمنازلهم والتي لا تتعدي 8 ساعات يوميا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الوادي الجديد يفتح باب طلبات إنشاء مستودعات البوتاجاز

    أخبار

  • زراعة الوادي الجديد تعلن أسماء 18 مستفيدًا بمشروع إحياء البتلو

    أخبار

  • 3000 جنيه لإعادة قيد الطالب المفصول في الوادي الجديد

    أخبار

  • الوادي الجديد تعلن الطوارئ استعدادًا للسيول

    أخبار

إعلان

5ea8d076ca.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش