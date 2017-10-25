محافظ الوادي يدعم قرى "الثمانين والأربعين" بمولدات كهرباء

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، تدبير مولدات كهرباء بجهد وكفاءة عالية، وذلك لتركيبها بقري الشب والأربعين والثمانين بمركز باريس، بهدف زيادة ساعات التشغيل لخدمة الأهالي.

جاء قرار المحافظ في إطار خطة المحافظة الاهتمام بالقرى البعيدة والأكثر احتياجًا بكافة المراكز الإدارية بالمحافظة.

أكد الزملوط، في بيان صحفي، تلقي مصراوي نسخة منه، أن هذه القري تعد النواة الأساسية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، تساهم في التعمير والتنمية علي أرض الوادي الجديد، خاصة وأن الدولة لا تألو جهدًا في توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتلك القرى.

وكان أهالي منطقتي الأربعين والثمانين بمركز باريس قد اشتكوا خلال الفترة الماضية، قلة تشغيل ساعات آبار مياه الشرب والري وفترات الإنارة لمنازلهم والتي لا تتعدي 8 ساعات يوميا.