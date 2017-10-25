رئيس الوزراء يبدأ زيارته للأقصر بتفقد طريق الكباش الفرعوني

الأقصر - محمد محروس:

يزور المهندس شريف اسماعيل رئيس الحكومة وعدد من من الوزراء محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

ويبدأ رئيس الوزراء الزيارة بتفقد معبد الأقصر وطريق الكباش الفرعوني لمتابعة استكمال أعمال تطويره ثم يلتقي بعدد من المسئولين المحليين وأعضاء مجلس النواب بديوان عام محافظة الأقصر للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم ورؤيتهم للنهوض بالمحافظة.

ويتوجه بعد ذلك رئيس الوزراء للبر الغربي لتفقد المناطق الأثرية والوقوف علي أعمال الترميمات والحفائر التي تجري بعدد من المواقع الأثرية.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء غدا الخميس مشروعات الإسكان الاجتماعي ومحطة لرفع المياه بمدينة طيبة ومستشفيات البياضية والأقصر الدولي والعام لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات الثلاثة.