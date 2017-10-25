أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يبدأ زيارته للأقصر بتفقد طريق الكباش الفرعوني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يبدأ زيارته للأقصر بتفقد طريق الكباش الفرعوني

01:44 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يبدأ زيارته للأقصر بتفقد طريق الكباش الفرعوني

المهندس شريف اسماعيل

الأقصر - محمد محروس:

يزور المهندس شريف اسماعيل رئيس وعدد من من الوزراء محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

ويبدأ رئيس الوزراء الزيارة بتفقد معبد الأقصر وطريق الكباش الفرعوني لمتابعة استكمال أعمال تطويره ثم يلتقي بعدد من المسئولين المحليين وأعضاء مجلس النواب بديوان عام محافظة الأقصر للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم ورؤيتهم للنهوض بالمحافظة.

ويتوجه بعد ذلك رئيس الوزراء للبر الغربي لتفقد المناطق الأثرية والوقوف علي أعمال الترميمات والحفائر التي تجري بعدد من المواقع الأثرية.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء غدا الخميس مشروعات الإسكان الاجتماعي ومحطة لرفع المياه بمدينة طيبة ومستشفيات البياضية والأقصر الدولي والعام لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات الثلاثة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الآثار": تستقبل أول بعثة تنقيب صينية.. وافتتاح طريق الكباش مارس

    أخبار

  • "النقل": 7 مليارات جنيه لإحياء خط سكك حديد "سفاجا - قنا - أبو طرطور"

    أخبار

  • بعد توقف 7 سنوات.. وزير الآثار يعلن استئناف العمل بطريق الكباش

    أخبار

  • بأمر الرئيس.. وزير الآثار يصل الأقصر لمتابعة مشروع إحياء طريق الكباش

    أخبار

إعلان

e74e0b485f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي