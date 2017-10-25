محافظ الوادي الجديد يفتح باب طلبات إنشاء مستودعات البوتاجاز
محافظ الوادي الجديد يفتح باب طلبات إنشاء مستودعات البوتاجاز
01:41 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017
محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فتح باب تلقى الطلبات الخاصة بإنشاء مستودعات تعبئة وتوزيع اسطوانات البوتاجاز بمختلف مراكز المحافظة، خاصة مركزي ( الفرافرة والداخلة )، مع توفير سيارات بمعرفة الوحدات المحلية لنقل اسطوانات البوتاجاز المعبئة بمدينه الخارجة بهدف تخفيض أسعار الاسطوانة مراعاة لظروف المواطنين ولمنع الاحتكار والقضاء على جشع التجار.
أكد وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، لمصراوي، انه سوف يجري الدراسة والتنسيق مع شركات الغازات لبحث مدى إمكانية شحن اسطوانات الغاز من مصنع تعبئة أسيوط لمركز ومدينة الفرافرة مباشرة عبر الطريق الجديد (الفرافرة - ديروط)، نظرا لقرب المسافة من المركز ما يعمل على تقليل مصاريف النقل وتلبية احتياجات المواطنين.
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