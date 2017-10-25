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​​بالصور.. منطقة أسوان الأزهرية تختتم مسابقة القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية

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مصراوي Masrawy

​​بالصور.. منطقة أسوان الأزهرية تختتم مسابقة القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية

01:40 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

اختتمت المنطقة الأزهرية في أسوان، اليوم الأربعاء، التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية "بنين" على مستوى المنطقة، وذلك في إطار النشاط الثقافي الديني لرعاية الطلاب بالمنطقة.

وصرح الشيخ، أحمد عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، أنه تم إجراء تصفيات أولية على مستوى كل إدارة، ومن ثَم مشاركة الفائزين الأول والثاني من كل إدارة في التصفيات النهائية للمنطقة.

وأضاف، أن النتائج أسفرت عن فوز كل من التلميذ "عمار محمد سيد" بالمركز الأول، من معهد الشطب بدراو، و"مالك يوسف أبو علي" بالمركز الثاني، معهد الفتح المبين بالمحمودية، و"مصعب محمود مصطفى" بالمركز الثالث، معهد أسوان النموذجي .

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