أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. في مدرسة بالغربية.. الأهرامات بُنيت من الأخشاب!

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. في مدرسة بالغربية.. الأهرامات بُنيت من الأخشاب!

01:38 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الغربية - مروة شاهين :

أثارت لوحة معلقة بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية للبنات التابعة لادارة غرب طنظا التعليمية غضب واستياء أولياء الأمور بعد المغالطة الواضحة التي تضمنتها تحت عنوان:"هل تعلم أن الأشجار التي بني منها هرم خوفو كافية لبناء (سورا) ارتفاعه ثلاثة أمتار يحيط بفرنسا".

وأبدى عدد كبير من أولياء الأمور دهشتهم من تلك المعلومة المغلوطة بالمدرسة للأبناء بان هرم خوفو تم بناؤه من الخشب الناتج من الأشجار بخلاف المعروف وتساءل أولياء الأمور عن كيف مرت هذه اللوحة دون مراجعة ودون تدقيق في المعلومة وطالبوا بمحاسبة فورية للمسئول عن تعليق هذه اللوحة الخطيرة.

من ناحيته أكد الدكتور سراج الديب، مدير إدارة غرب طنطا التعليمية ، أنه سيحيل الأمر للتحقيق وأمر بإزالة اللوحة فورا والاستعلام عن المسئول عن تعليقها بهذا الشكل ولم يستبعد مدير الإدارة وقوع خطأ مطبعي في اللوحة وكتابة الأشجار بدلا من الأحجار.

12

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات