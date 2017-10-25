بالصور.. في مدرسة بالغربية.. الأهرامات بُنيت من الأخشاب!

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الغربية - مروة شاهين :

أثارت لوحة معلقة بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية للبنات التابعة لادارة غرب طنظا التعليمية غضب واستياء أولياء الأمور بعد المغالطة الواضحة التي تضمنتها تحت عنوان:"هل تعلم أن الأشجار التي بني منها هرم خوفو كافية لبناء (سورا) ارتفاعه ثلاثة أمتار يحيط بفرنسا".

وأبدى عدد كبير من أولياء الأمور دهشتهم من تلك المعلومة المغلوطة بالمدرسة للأبناء بان هرم خوفو تم بناؤه من الخشب الناتج من الأشجار بخلاف المعروف وتساءل أولياء الأمور عن كيف مرت هذه اللوحة دون مراجعة ودون تدقيق في المعلومة وطالبوا بمحاسبة فورية للمسئول عن تعليق هذه اللوحة الخطيرة.

من ناحيته أكد الدكتور سراج الديب، مدير إدارة غرب طنطا التعليمية ، أنه سيحيل الأمر للتحقيق وأمر بإزالة اللوحة فورا والاستعلام عن المسئول عن تعليقها بهذا الشكل ولم يستبعد مدير الإدارة وقوع خطأ مطبعي في اللوحة وكتابة الأشجار بدلا من الأحجار.