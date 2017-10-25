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الصحة: إصدار 113 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 257 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

الصحة: إصدار 113 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 257 مليون جنيه

01:52 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

الصحة: إصدار 113 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 257 مليون جنيه

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 113 ألفا و378 قرارا للعلاج على نفقة الدولة خلال الأسبوعين الماضيين في محافظات الجمهورية المختلفة بتكلفة بلغت 257 مليونا و503 آلاف جنيه.

وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن من بين تلك القرارات 27 ألفا و503 قرارات لعلاج مرضى فيروس "سي" لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف كاظم في بيان اليوم الأربعاء، أن القرارات تضمنت 77 ألفا و539 قرارا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 970 مواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 55 مواطنا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا وإرسالها للمريض خلال 48 ساعة، مؤكدا أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.

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