التعليم تكشف حقيقة مد اليوم الدراسي ساعة إضافية

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بإصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا، بمد فترة اليوم الدراسي ساعة إضافية.

وبحسب بيان للمركز اليوم الأربعاء، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا توجد أي نية لدى الوزارة لزيادة عدد الساعات الدراسية|؛ حرصًا منها على انتظام سير العملية التعليمية بما يحقق صالح الطلاب.

يشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، يرصد الشائعات التي يتم تداولها ببعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، ويرد عليها من مصاردها الرئيسية؛ لمنع وجود أي بلبلة أو لبس لدى الرأي العام.