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"الجيش الثاني" يضبط مسلحين في سيناء وأفراد ينتحلون صفة القوات المسلحة بالإسماعيلية

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"الجيش الثاني" يضبط مسلحين في سيناء وأفراد ينتحلون صفة القوات المسلحة بالإسماعيلية "الجيش الثاني" يضبط مسلحين في سيناء وأفراد ينتحلون صفة القوات المسلحة بالإسماعيلية

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 14 دقيقة

ألقت عناصر التأمين التابعة للجيش الثاني الميداني بالعريش، القبض على أحد المسلحين عقب تبادل لإطلاق النار بين أفراد التأمين بكمين البنك الأهلي وسيارة كان يستقلها مسلحون بميدان المالح وسط مدينة العريش.

أسفر الاشتباك عن إصابة أحد العناصر الإجرامية وإلقاء القبض عليه، ويجري حاليا تمشيط المناطق المحيطة بالميدان لسرعة ضبط باقي الهاربين.

كما تمكنت الشرطة العسكرية بالتعاون مع المواطنين بمنطقة المحسمة بالإسماعيلية من ضبط اثنين من الخارجين عن القانون ضمن تشكيل عصابي يرتدي زي القوات المسلحة يقوم بمعارضة وتفتيش العربات علي الطريق والاستيلاء علي متعلقاتهم الشخصية، وتم تسليمهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية وضبط باقي التشكيل.

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