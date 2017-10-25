وزير الصحة: لجنة لتحديد غير القادرين على العلاج بمنظومة التأمين الصحي

كتب - محمد غايات:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، تشكيل لجنة لتحديد الأشخاص غير القادرين لتحمل تكاليف العلاج ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على قانون التأمين الصحي الشامل، وأحاله إلى مجلس النواب.

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن هيئة الإشراف والرقابة التي تم إنشائها، ستتولى التأكد والتحقق من توافر المعايير بالمستشفيات التي ستدخل ضمن قانون التأمين الصحي الشامل.

وأوضح معيط في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة متاح لها دخول منظومة قانون تأمين الصحي في حال توافر الشروط اللازمة لهم.