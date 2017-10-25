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مسؤول: إغلاق محمية "وادي الحيتان" لمساعدة الشرطة في تمشيط الواحات

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مصراوي Masrawy

مسؤول: إغلاق محمية "وادي الحيتان" لمساعدة الشرطة في تمشيط الواحات

01:45 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

منطقة وادي الحيتان

كتبت - مادي غيث:
قال الدكتور عمرو هيبة، مدير المحميات الطبيعية بالفيوم، إن الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة الماضي بالواحات لم يؤثر على منطقة وادي الحيتان؛ لأن الحادث وقع في الكيلو 135 بطريق الواحات وهو شمال وادي الحيتان ويبعد عنها بأكثر من 40 كيلو، متابعًا: "دي مسافة مش قليلة والمنطقة متأثرتش أبدا باللي حصل".
وأضاف "هيبة" في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، أن إدارة محميات الفيوم أغلقت منطقة وادي الحيتان لمدة أسبوع من تاريخ الحادث؛ لمساعدة الشرطة في تمشيط المنطقة واستكشافها، مستغلين هذا الوقت في تطوير المنطقة لاستقبال الشتاء، وإجراء صيانه للمدق ومخارج المياه.

وأشار مدير محميات الفيوم، إلى أن الحادث لن يؤثر على إقبال الزوار على منطقة وادي الحيتان أو محميات الفيوم بوجه عام؛ لأن المواطنين أصبح لديهم وعي بما يحدث من عمليات إرهابية، مضيفًا: "العمليات الإرهابية بتزيدنا قوة ومش هتأثر على السياحة الداخلية أو الخارجية في ".
كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي، أن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 آخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية.

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