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"الآثار": المعبد اليهودي بالإسكندرية ليس بقائمة المباني المهددة بالخطر

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مصراوي Masrawy

"الآثار": المعبد اليهودي بالإسكندرية ليس بقائمة المباني المهددة بالخطر

01:43 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- محمد غايات:
نفى مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بوضع معبد "الياهوهنابي" بالإسكندرية المعروف باسم المعبد اليهودي على قائمة المباني الأثرية المهددة بالخطر من قِبل منظمة اليونسكو.

وأكدت وزارة الآثار، بحسب بيان أصدره المركز اليوم الأربعاء، أن المعبد اليهودي ليس على قائمة الآثار المهددة بالخطر بمنظمة اليونسكو، وأن الصندوق الدولي للآثار وضع المعبد على قائمة المباني الأثرية المعرضة للخطر غير تابع لمنظمة اليونسكو علي الإطلاق بل هو منظمة غير حكومية غير هادفة للربح.

يشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، يرصد الشائعات التي يتم تداولها ببعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، ويرد عليها من مصاردها الرئيسية؛ لمنع وجود أي بلبلة أو لبس لدى الرأي العام.

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