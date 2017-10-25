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"هيكل" يوضح حقيقة نقل مدينة الإنتاج الإعلامي للعاصمة الإدارية

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مصراوي Masrawy

"هيكل" يوضح حقيقة نقل مدينة الإنتاج الإعلامي للعاصمة الإدارية

01:42 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مدينة الإنتاج الإعلامي

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بصدور قرار حكومي بنقل مدينة الإنتاج الإعلامي إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بحسب بيان أصدره المركز اليوم الأربعاء، أن المدينة الحالية والتي يقع مقرها بمدينة السادس من أكتوبر ستظل كما هي.

وأوضح "هيكل"، أن كل ما تسعى إليه الشركة هو توسيع استثماراتها بإنشاء منطقة استديوهات مصغرة لخدمة القنوات صالحة للأغراض فقط، بمساحة لا تتجاوز 5% من مساحة المدينة الأصلية.

يشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، يرصد الشائعات التي يتم تداولها ببعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، ويرد عليها من مصاردها الرئيسية؛ لمنع وجود أي بلبلة أو لبس لدى الرأي العام.

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