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شوقي علام يتسقبل مفتي بورما.. ويطالب المجتمع الدولي بمواجهة عمليات الإبادة

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مصراوي Masrawy

شوقي علام يتسقبل مفتي بورما.. ويطالب المجتمع الدولي بمواجهة عمليات الإبادة

01:40 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

شوقي علام يتسقبل مفتي بورما.. ويطالب المجتمع الدولي بمواجهة عمليات الإبادة

مفتي بورما الشيخ عبدالسلام مينتاين

كتب ــ محمود مصطفى:
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء تؤكد دعمها الكامل لمسلمي الروهينجا، وأنها على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الشرعي للمسلمين هناك.
ووجَّه علام خلال استقباله مفتي بورما الشيخ عبد السلام مينتايين اليوم الأربعاء، نداءً إلى المجتمع الدولي بأن يوجهوا أنظارهم تجاه قضية مسلمي الروهينجا وما يتعرضون له من إبادة وتهجير، مطالبًا المنظمات الدولية بسرعة التحرك لمواجهة هذه الأفعال الإجرامية التي لا تمتُّ إلى الإنسانية بصلة.
وعبَّر مفتي بورما عن امتنانه لما لقيه من دعم لقضية المسلمين الروهنيجا من الأزهر الشريف ودار الإفتاء، مؤكدًا أن حضور الأزهر عاد من جديد في بورما وأصبح المسلمون هناك يشعرون بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر من أجل قضيتهم ودعمهم.
وأضاف: "في أوقات كثيرة نكون في حاجة إلى فتاوى عاجلة من دار الإفتاء فيما يخص بعض الأمور في بورما لكي نعلمها للناس في الاجتماعات التي نحضرها وكذلك عبر وسائل الإعلام".
وأشار إلى أن هناك تسعى لتهجير المسلمين من مناطقهم عن طريق نقل الأوقاف الخاصة بهم من مقابر ومساجد وغيرها، وهو ما يتصدى له بقوة.
وأهدى مفتي الجمهورية، موسوعة فتاوى دار الإفتاء باللغة الإنجليزية إلى مفتي بورما، وهي تضم أكثر من ألف فتوى في مختلف المجالات والقضايا التي تهم المسلمين في العالم أجمع.

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