المشدد 5 سنوات لعاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بعين شمس

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن 5 سنوات بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه بعين شمس.

صد الحكم برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، وعضوية المستشارين خليفة مسعود والسعيد الصالحي، وأمين سر محمد شعراوي.

كشفت التحقيقات في القضية رقم 7112 لسنة 2016 جنايات عين شمس، قيام المتهم "سعد. م" بالاشتراك مع آخرين مجهولين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين عن طريق انتحال صفة ضباط شرطة، واقتحام شقة المجني عليها "سمية. ا" بدعوى صدور إذن بضبطها وإحضارها، وما إن دخلوا شقتها، فقاموا بتقييدها وسرقتها.