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ضبط هارب من 15 سنة سجن في قضية سرقة بالإكراه بالطالبية

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مصراوي Masrawy

ضبط هارب من 15 سنة سجن في قضية سرقة بالإكراه بالطالبية

01:44 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

ضبط هارب من 15 سنة سجن في قضية سرقة بالإكراه بالطالبية

تعبيرية

كتب – علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على عامل هارب من حكم بالسجن لمدة 15 سنة في قضية سرقة بالإكراه بمنطقة الطالبية.

تعود أحداث الواقعة حال مرور قوة مشتركة من مباحث المرور ومباحث الطالبية لتفقد الحالة الأمنية بشارع الهرم بمنطقة الطالبية وتمكنوا من ضبط، "محمد.م"، 46 سنة، هارب من حكم بالسجن لمدة 15 سنة، في قضية سرقة بالإكراه وبحوزته شهادة منسوب صدورها لمحكمة جنوب الجيزة الكلية ومزيلة بخاتم شعار الجمهورية وخالية من البيانات.

وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده واعترف بأن الشهادة المضبوطة بحوزته مزورة بقصد تدوين بياناته عليها في حالة ضبطه.

وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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