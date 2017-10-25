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25 نوفمبر.. الحكم على متهم بقضية تنظيم "ولاية القاهرة"

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مصراوي Masrawy

25 نوفمبر.. الحكم على متهم بقضية تنظيم "ولاية القاهرة"

01:41 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

المستشار محمد ناجي شحاته

كتب- أنس بندري:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم محمد محسن محمد جاد عضو تنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" تنظيم ولاية القاهرة"، لجلسة 25 نوفمبر المقبل للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحيم صفوت وأحمد عبد الحكيم، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس ومحمد سليمان.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، في القضية التي تحمل رقم 20041 لسنة 2016، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، -تنظيم داعش-، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

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