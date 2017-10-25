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وزير التنمية المحلية: يوجد فساد بالمحليات..وحل مشكلة القمامة نهاية 2018

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وزير التنمية المحلية: يوجد فساد بالمحليات..وحل مشكلة القمامة نهاية 2018 وزير التنمية المحلية: يوجد فساد بالمحليات..وحل مشكلة القمامة نهاية 2018

التحرير

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حل وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب، أمس الثلاثاء، للحديث في عدة موضوعات من بينها مشكلة القمامة ومساعي الدولة لحلها، وفساد المحليات، وخطة الدولة للقضاء على التعديات والمخالفات، ترصدها "التحرير" في هذا التقرير.

"الدولة مش بتعرف تعمل كل حاجة"

قال وزير التنمية المحلية: إن "سبب انتشار القمامة في الشوارع على مستوى الجمهورية هو عدم قدرة الدولة على جمعها"، موضحًا: " بتعرف تعمل حاجات و مبتعرفش تعمل حاجات تانية"، متابعًا: "ما نراه يؤكد أن هناك خطئًا بمنظومة النظافة في ، ولذلك ينبغي تغييرها".

"عصر التعديات واللي فوق القانون انتهى"

وذكر "الشريف" أن العصر الذي كان يظن فيه البعض أنهم فوق القانون انتهى، متابعًا "عصر التعديات واللي فوق القانون انتهى، واللي عايز يحاول يحاول، ولكن اللي هيساعده هيتحاسب (في إشارة إلى العاملين في القطاع الحكومي).. المخالفات النهاردة أقل بكثير من السابق، ويوم بعد يوم محدش يجرؤ يعمل مخالفة تاني".

"حل مشكلة القمامة خلال عام ونصف"

أكد وزير التنمية المحلية أنه خلال عام ونصف سيكون هناك اختلاف جذري في خريطة النظافة في مصر، موضحًا: "خلال هذه الفترة سيشهد المواطن المصري أن الشوارع أصبحت أكثر نظافة من السابق".

وأضاف "لا بد من وضع إطار قانوني جديد مع إطلاق آليات جديدة للقطاعات الخاصة تمكنها من القضاء على المخلفات، وهذه الآليات تتمثل في كيانات قادرة جمع وفرز ودفن وإعادة تدوير القمامة، وذلك مع ضمان مكسب مالي لكل هذه القطاعات"

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء جهاز تنظيمي يتبع وزارة البيئة، عبارة عن شركات مختلفة في المحافظات لحل أزمة انتشار القمامة، موضحًا أنها ستبدأ بالمحافظات الكبيرة، وستفتح السوق للقطاع الخاص للعمل، مشيرًا إلى وجود عروض أجنبية استثمارية في مجال القمامة، ولكن لم يتم الاستقرار على أيًا منها حتى الآن.

وكشف عن أن الوزارة في طريقها لتأسيس شركة قابضة لإدارة الكيانات الموجودة في المحافظات في يناير المقبل.

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"حقيقة فساد المحليات"

بيَّن "الشريف" أن الوزارة وضعت خطة مكونة من عشرة محاور من أجل القضاء على فساد المحليات، منها الإسراع بالتنمية وترسيخ العدالة الاجتماعية واللامركزية والقضاء على المخالفات والتنمية الإنسانية، وذلك بجانب اعتماد النظام الإلكتروني داخل المحليات.

 وأكد أنه في حالة ثبوت أي مخالفة بمنطقة بما يتم إحالة رئيس الحي والمسئولين عن المخالفة للتحقيق فورًا، مشيدًا ببعض القيادات المحلية، بقوله: "فيه ناس محترمة كثيرة جدًا وفخور بها، وصورتها وحشة عشان ديمًا نبرز الشيء السيء.. المحليات زي كل حاجة ترهلت عبر الزمان حتى اختلط الجيد بالسيء فيها"، مستطردًا: "فيه ناس أحلَت الغلط ومارسته، في غياب رادع أو محاسب، بس الدنيا إن شاء الله هتتعدَل".

وأردف الوزير بالقول: "فيه فساد محليات ولكن ليس للدرجة التي يصورها الإعلام، وهناك تخصص إعلامي بإلحاق كلمة محليات بالفساد دائمًا.. وتوجد نماذج كويسة".

الوزير يجادل أديب: "انزل وشوف التحسن"

في الوقت نفسه، وقع سجال بين الوزير والإعلامي عمرو أديب، إذا اتهم الشريف "أديب" بأنه يسعى إلى إظهار منظومة المحليات بصورة سيئة، وطالبه بالنزول إلى الشارع ليرى الصورة على حقيقتها.

ووجه "الشريف" حديثه لعمرو أديب قائلًا: "أنا عايزك تنزل وتشوف التحسن؟.. أنت بتقول كل المحليات فيها فساد، انزل وشوف، مصر مش زي كدا"، ليرد عليه الأخير: "يا فندم محافظة كفر الشيخ مأساة".

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التحرير

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