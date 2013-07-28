بالفيديو – أجمل 5 أهداف.. وأهم لحظة في تاريخ إيجوايين

ليست رحلة سيئة في مجملها تلك التي عاشها جونزالو إيجوايين مع ريال مدريد رغم النهاية السلبية التي شهدت رحيله إلى نابولي الإيطالي.

إيجوايين انضم إلى ريال مدريد في يناير 2007 مع جاجو ومارسيللو تحت إمرة المدير الفني الإيطالي فابيو كابيللو.

اللاعب الشاب صاحب الأصول الفرنسية كان وقتها ليس أساسيا في حسابات كابيللو، مجرد وجه واعد للمستقبل غالبا لن يلعب كثيرا.

لكن مع مشاكل رونالدو الظاهرة البرازيلية مع كابيللو ورحيله عن ريال مدريد إلى ميلان، لجأ كابيللو إلى إيجوايين وبدأت رحلة الأرجنتيني.

ساهم إيجوايين في فوز ريال مدريد بالدوري هذا الموسم عن طريق هدفه الشهير في مرمى إسبانيول مع الدقيقة 90.

ريال مدريد خلال تلك المباراة تأخر بنتيجة 3-1 مع نهاية الشوط الأول، وكان لزاما على الميرنجي الفوز.. تعادل الفريق الملكي 3-3 ومع الدقيقة الأخيرة سجل إيجوايين أهم أهدافه بقميص النادي الأبيض.

هذه البداية السعيدة للرحلة استمرت لفترة، ثم بدأت تظهر وتختفي على فترات متقاطعة سجل خلالها إيجوايين خمسة أهداف رائعة للميرنجي.

ثم انتهت بموسم سلبي للفريق الملكي كله، شهد هجوما من جماهير ريال مدريد على المهاجم الأرجنتيني الذي قرر في النهاية الرحيل والإصرار عليه حتى انتقل إلى نابولي.