سحر نصر: مصر نجحت في تجاوز التحديات الاقتصادية خلال العامين الماضيين

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عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الفرص الاستثمارية لمصر فى جلسة حول سياسات عجلة النمو، على هامش مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار" فى العاصمة السعودية "الرياض"، والتى أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى.

وأكدت الوزيرة، خلال المؤتمر، أن مصر نجحت فى تجاوز التحديات التى واجهتها فى الاقتصاد والتنمية خلال العامين الماضيين، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى حظى بدعم من المؤسسات الدولية، حيث تم العمل على تطوير البنية الأساسية والطرق والمشاركة مع القطاع الخاص للاستثمار فى مجالات مثل الطاقة المتجددة، فى ظل استهداف الحكومة الاعتماد فى 2022 على 20% من الطاقة المتجددة، كما اتخذت مصر إجراءات تشريعية ومؤسسية لتحسين بيئة الاستثمار من أجل تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، والمساهمة فى التنمية.

وذكرت أن وزارة الاستثمار تستهدف جذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى الحالى 2017- 2018، وتعمل على الاستثمار فى البشر سواء فى التعليم أو الصحة، فهو أفضل استثمارا، مشيرة إلى أن هناك شراكة مع القطاع الخاص حاليا فى البترول والغاز والطاقة المتجددة، وأن شركات أمريكية وبريطانية وسعودية قامت بضخ استثمارات خلال الشهور الماضية فى مصر.

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وأشارت إلى أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لدعم عملية التنمية وزيادة النمو الاقتصادى عبر دعمها لمشروعات تنموية واستثمارية.

ودعت الوزيرة المشاركين فى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، مشيرة إلى أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى وجود أكثر من 600 فرصة استثمارية فى محافظات مصر.