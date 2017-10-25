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عودة حركة قطارات الصعيد بعد توقفها ساعة ونصف

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مصراوي Masrawy

عودة حركة قطارات الصعيد بعد توقفها ساعة ونصف

01:33 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

عودة حركة قطارات الصعيد بعد توقفها ساعة ونصف

أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد

عادت حركة القطارات، اليوم الأربعاء، إلي طبيعتها بمحافظة سوهاج بعد توقفها ساعة ونصف بسبب عطل ميكانيكي بجرار قطار مميز بمحطة سكة حديد المراغة دائرة قسم المراغة شمال المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج ، اللواء عمر عبد العال، إخطاراً من مركز شرطة المراغة بتعطل القطار رقم 777 مميز "سوهاج – القاهرة" عقب وصوله المحطة دائرة المركز.
تبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل ميكانيكي بالجرار، قام مسئولي هيئة السكة الحديد بسحب القطارات للخط الاحتياطي وضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة ساعة و" 25 " دقيقة.
نتج عن ذلك تجاوز القطار تجاوز القطار رقم 81 مميز "أسوان – القاهرة" لمدة "30" دقيقة.

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