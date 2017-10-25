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محافظ أسيوط يشهد حفل ختام مشروع رواد أعمال المستقبل

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مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يشهد حفل ختام مشروع رواد أعمال المستقبل

01:32 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

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أسيوط - أسامة صديق:
شهد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط اليوم الأربعاء، حفل ختام مشروع رواد أعمال المستقبل والذى نفذته جمعية سيدات الاعمال بأسيوط على مدار 24 شهر خلال 4 مراحل لتمكين عدد 600 شاب وفتاة من الحصول على فرص عمل خلال برنامج التشغيل الذاتى وذلك من خلال توفير الدعم الاقتصادى للشباب عن طريق حزمة من البرامج التدريبية حسب حاجة السوق.
حضر الحفل المهندس محمد عبد الجليل النجار ،سكرتير عام المحافظة ونجوى عبد الله، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال، ورميح عبد الحسيب، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،والدكتورة فاطمة الخياط ،مدير مديرية الشئون الاجتماعية بأسيوط.
وأعلن محافظ أسيوط – خلال الاحتفال – دعمه الكامل للجمعيات الأهلية في مشروعات تشغيل الشباب وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل مشيدًا بمشروع رواد أعمال المستقبل الذى نفذته جمعية سيدات الأعمال بالتنسيق مع بعض الشركات.
وتم خلال الحفل عرض فيلم تسجيلي لمراحل المشروع وخطوات التنفيذ وبعض أراء المشاركين فى المشروع من المتدربين والقائمين عليه وبعض الشركات والجهات الداعمة.
وقالت نجوى عبد الله، إن المشروع ينفذ من خلال 24 دورة تدريبية مختلفة على انواع مختلفة من المهن والحرف المطلوبة لسوق العمل بناءًا على دراسة نفذت من قبل جمعية سيدات الاعمال بأسيوط .
وفى نهاية الحفل قام المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة بتوزيع الشهادات على المتدربين الذين اجتازوا الدورات التدريبية للمشروع بنجاح والذي بلغ عددهم 150 شاب وفتاة.

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