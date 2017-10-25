بالصور.. مسيرة بسوهاج لدعم الشرطة

سوهاج – عمار عبد الواحد

قاد محافظ سوهاج ، الدكتور أيمن عبد المنعم ، اليوم الأربعاء ، مسيرة ضمت الآلاف من أبناء المحافظة بمختلف القرى والمدن والمراكز لدعم قوات الشرطة علي إثر الحادث الإرهابي الغاشم والمعروف إعلامياً ب " مأمورية الواحات ".

انطلقت المسيرة من أمام جامعة سوهاج حتى استقرت أمام مديرية أمن سوهاج.

وعانق المحافظ والمشاركين في المسيرة قيادات الشرطة بمديرية أمن سوهاج ، وقدم محافظ سوهاج إكليلاً من الزهور للواء عمر عبد العال ، مدير أمن سوهاج .

وردد المشاركون فيها العديد من الهتافات المناهضة للإرهاب كما حملوا لافتات مناهضة أيضاً للإرهاب وداعمة للجيش والشرطة .

شارك في المسيرة اللواء حسن محمود حكمدار مديرية أمن سوهاج، اللواء خالد الشاذلي مدير المباحث الجنائية، العميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام ، العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية ، وقيادات إدارة الأمن الوطني بسوهاج، الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، المحاسب كمال شلبي سكرتير عام مساعد المحافظة ، المقدم وليد حسانين المستشار العسكري للمحافظة ومنطقة سوهاج الأزهرية ، مديرية أوقاف سوهاج ، الكنيسة ، كافة المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة ومراكز وإدارات الشباب والرياضة، وطلاب بالجامعة.

وقال مدير أمن سوهاج، أبدى اعتزازي بهذه المبادرة التي ترفع الروح المعنوية لأفراد الشرطة، وتخلق جانب كبير من التعاون بين الأمن والمواطنين وجميع عناصر المجتمع، كما أنها تؤكد على الدور الفعال الذي يبذله رجال الشرطة ويصل إلى حد التضحية بأرواحهم فداء للوطن.

وقدم العشرات من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الورود للمحافظ والمشاركين في المسيرة.

كانت وقعت اشتباكات الجمعة الماضية بين قوات من وزارة الداخلية وعدد من الإرهابيين بالكيلو 135 بمنطقة الواحات، أسفرت عن وقوع شهداء ومصابين بصفوف رجال الأمن.