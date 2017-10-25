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ميناء دمياط يستقبل 4 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 4 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

01:29 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

ميناء دمياط يستقبل 4 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

هيئة ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، بينما غادر الميناء 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ، كما استقبل الميناء سفينة محملة بـ 48646 طن سكر.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 16 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166055 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14898 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة 2636 طن قمح، و93 سيارة بحمولة 4248 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 11000 طن يوريا، و3000 طن فوسفات و1120 طن ملح، و3300 طن رمل، كما استقبل الميناء قطارًا يحمل 960 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

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