جامعة المنيا: عدنا للصدارة بفوز عمرو سلامة أمين الجامعات العربية

المنيا - ريمون الراوي:

قال الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إن مصر عادت إلي مكانتها وصدارتها في دعم وتواصل الجامعات في العالم العربي، وتعزيز التعاون فيما بينها، بعد فوز الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، بمنصب أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وذلك بعد حصوله على 75 صوتا من الجامعات العربية المشاركة، فى مقابل 41 صوتا لمنافسيه، لتعود مصر ثانية علي رأس الاتحاد.

وأكد "أبو المجد" بأن الدكتور "سلامة" خاض الانتخابات بعد أن رشحه ودعمه المجلس الأعلي للجامعات، وجامعة المنيا، وجميع الجامعات المصرية للترشح بأسم مصر أمام أكثر من 320 جامعة من معظم الجامعات بالدول العربية، مشيداً بأداء الدكتور سلامة ومهارته في إدارة وخوض الانتخابات أمام منافسيه، وبمساعدة وتعاون جميع رؤساء الجامعات المصرية.