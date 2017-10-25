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زراعة الوادي الجديد تعلن أسماء 18 مستفيدًا بمشروع إحياء البتلو

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مصراوي Masrawy

زراعة الوادي الجديد تعلن أسماء 18 مستفيدًا بمشروع إحياء البتلو

01:23 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

زراعة الوادي الجديد تعلن أسماء 18 مستفيدًا بمشروع إحياء البتلو

مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أسماء 18 مستفيدًا من مشروع إحياء البتلو بمركزي الداخلة وبلاط.

أكد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، الدكتور مجد المرسي، لـ"مصراوي"، أن المستفيدين في 4 مناطق بمركز الداخلة هي قري غرب الموهوب والجديدة ومدينة موط بمركز الداخلة ومدينة بلاط من خلال منحهم قروض وصلت إلي 150 الف جنيه لشراء عجول وتسمينها.

أضاف المرسي، أن المشروع يستهدف صغار المربين وشباب الخريجين بحد أقصى للتمويل 400 ألف جنيه، وكبار المربيين من منشآت فردية وشركات والجمعيات التعاونية، لإنتاج وتنمية الثروة الحيوانية، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل الفئتين الثانية والثالثة 2 مليون جنيه.

وأوضح، أن متوسط مدة القرض دورة التسمين وبحد أقصى عام، على أن يكون سعر العائد 5% متناقص شامل المصاريف الإدارية، وفى حالة تأخر العميل عن السداد يتم احتساب الفائدة المعلنة بالمصرف للتسهيلات الائتمانية العادية والمطبقة غير المدعمة اعتبارا من تاريخ استحقاق القرض.

يذكر أن المشروع القومي لإحياء البتلو والممول من وزارة المالية، يجري بالاشتراك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري، كما قام مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ 300 مليون جنيه لتمويل المشروع، حيث جري إتاحة 100 مليون جنيه كدفعة أولى على أن يجري سحب الدفعتين المتتاليتين على التوالي حين الانتهاء من تمويل الدفعة الأولى.

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مصراوي Masrawy

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