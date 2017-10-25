بالصور - المنيا تستعد لإدراجها بخريطة "حج الفاتيكان" ولجنة تتابع تطوير "جبل الطير"

المنيا ــ ريمون الراوي:

يتوجه أعضاء لجنة من وزارة الآثار، اليوم الأربعاء، لزيارة دير السيدة العذراء مريم بمنطقة جبل الطيرالتابعة لكرز سمالوط، يرافقهم عصام البديوي محافظ المنيا.

وقال أحد أهالي دير جبل الطير، والمرافق للجنة، إن الزيارة تهدف لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالمنطقة، خاصة بعد إدراج الدير ضمن رحلة الحج الدينية العالمية بمصر بعد موافقة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وأكدت مصادر أن لجنة شكلت لتطوير مسار العائلة المقدسة بمصر، ويتم الانتهاء بالفعل من تطوير المناطق الثماني في المرحلة الأولى التي يمر بها السائح في رحلة العائلة المقدسة بنسبة 90 %، بالإضافة إلى تأهيل العاملين في تلك المناطق للتعامل مع السائحين، ويجرى التواصل مع القطاع الخاص لتقديم دعم مادي لإنشاء "تلفريك" يمر عبر نقاط الرحلة وعرض صوت وضوء عن رحلة العائلة المقدسة.

والنقاط الـ8 نقاط أو المناطق التي مرت بها العائلة المقدسة هي مجمع الأديان في مصر القديمة، وكنيسة مريم العذراء بالمعادي، وتم إنشاء مرسى نيلي أمام الكنيسة لعبور السائح إلى البر الغربي عبر النيل، وثلاثة مواقع بوادي النطرون، ودير "جبل الطير" بالمنيا الذي يتم تطويره ليكون مشروعا رائدًا بتنمية شاملة، وتم إنشاء طريق مختصر في جبل الطير لتصل المساحة إلى 1.2 كم بدلا من 12 كم، والدير المحرق، وكنيسة جبل "درنكة" بأسيوط.

وقال القس ثاوفيلوس القمص متى راعي كنيسة العذراء بجبل الطير بالمنيا، أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، إن كنيسة جبل الطير بنيت فى القرن الرابع الميلادى وتحديدًا عام 328 ميلاديا، ولها أهمية كبيرة فى التاريخ حتى أن منظمة اليونسكو وضعتها ضمن مسار العائلة المقدسة المعترف به رسميًا إلى جوار كنيسة أبو سرجة ودير المحرق بأسيوط.

وأشار القس ثاوفيلوس إلى أن الكنيسة تحتضن المغارة التى لجأت لها العائلة المقدسة، سالومي ويوسف النجار والعذراء مريم مع المسيح، وهي عبارة عن قطعة صخرية مفرغة فى الجبل، وبها عشرة أعمدة متصلة ببعضها وصحن للمعمودية من عمر العمود،و حجاب حجرى وحامل ايقونات، بالإضافة إلى ايقونة أثرية رسمها الفنان انسطاسي الرومي عام 1454 م عن لوحة للقديس لوقا الانجيلى وتماثلها أيقونة أخرى موجودة فى الدير المحرق بأسيوط.

وتابع راعي كنيسة جبل الطير: المؤرخ العلامة المقريزى كتب عن الكنيسة وقال أن لها ثلاثة مسميات الأولى جبل الطير نسبة إلى طائر البقيروس شبيه أبوقردان الذين كان يتجمع أعلى الجبل، والمسمى الثاني هو جبل البكرة نسبة لوجود بكرة ترفع الناس من أسفل لأعلى، أما الاسم الثالث فكان جبل الكف حيث كان هناك لوحة تحمل كف السيد المسيح التى طبعت حين لمس الجبل موضوعة فى أحد متاحف بريطانيا.

وطالب كاهن الكنيسة الحكومة، بالتدخل لاستعادة لوحة الكف الأثرية من بريطانيا لافتًا إلى أن الكنيسة شهدت توسعات فى العصر الحديث وتم تأسيس أربعة كنائس الأولى تحمل الأولى اسم القديس يوسف البار والثانية للقديسة سالومى، والثالثة للمسيح والرابعة للعائلة المقدسة.

وأعلن راعي الكنيسة وعدد من أهالي المنطقة، عن استعدادهم وكنيستهم لاستقبال السواح المصريين والأجانب خاصة فى موسم الاحتفالات السنوى الذى يستقبل فيه جبل الطير ما يزيد عن مليوني مسلم ومسيحى كل عام فى الاحتفالات التى تنتهى بعيد صعود المسيحفي شهر مايو من كل عام.