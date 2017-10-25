الصحة بالمنيا تعالج ألفين مريض بالمجان

المنيا - ريمون الراوي :

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبي على عدد 2230 مواطن خلال قافلة طبية علاجية نظمتها المديرية بقرية النويرات التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص يومي 23 و 24 أكتوبر الجارى ، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان.

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن جهود القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على عدد 309 حالة جراحة ، وعدد 77 حالة مسالك بولية وعدد 596 أطفال و 192 حالة جلدية و 261 باطنة و 104 نساء و 130 قلب واوعية دموية و 112 أسنان و 201 انف واذن وعدد 248 حالة رمد.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن القافلة ضمت عدد 12 عيادة متنقلة وثابتة فى كافة التخصصات الطبية المختلفة بالإضافة إلى انه تم ايضاً خلال القافلة تحليل عدد(67) عينة دم وعمل 109 حالات موجات الصوتية وعدد 18 رسم قلب بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد (1110)، وتحويل عدد 56 حالة للمستشفى استكمال علاج ، جراحة ، فحوصات أخرى ، عمل قرارات علاج على نفقة الدولة للأمراض المزمنة والفيروسات الكبدية.