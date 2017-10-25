"الوزراء" ينفي انتشار "الالتهاب السحائي" بين طلاب المدارس

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بانتشار أمراض وبائية بين طلاب المدارس نتيجة إصابة عدد منهم بمرض "الالتهاب السحائي".

وأكدت وزارة الصحة والسكان، بحسب بيان أصدره المركز اليوم، عدم انتشار أي أمراض وبائية بين طلاب المدارس، مشددة على أنها حريصة كل الحرص على صحة المواطن المصري.

يشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، يرصد الشائعات التي يتم تداولها ببعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، ويرد عليها من مصاردها الرئيسية؛ لمنع وجود أي بلبلة أو لبس لدى الرأي العام.