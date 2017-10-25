"عماد الدين": قانون التأمين الصحي نقلة نوعية في المنظومة الصحية

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي يُعد نقلة نوعية في المنظومة الصحية في مصر، لافتًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على القانون اليوم الأربعاء، جاءت بعد مراجعات ومناقشات مع وزارات العدل والمالية والصحة تصل إلى عامين.

وأضاف "عماد الدين" في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون كان مقررا إقراره عام 2008، موضحًا أن ألمانيا بدأت تنفيذ قانون التأمين الصحي عام 1840 وعممته في 1950.

وتابع: "القانون لا يغطي فرد واحد ولكن أسرة بالكامل، كما يغطي جميع الأمراض وليست أمراض بعينها"، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل علاج غير القادرين.