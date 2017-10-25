أمن الجيزة: تحرير 462 مخالفة مرافق وإزالة تعديات على مساحة 200 فدان

كتب – علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بالتنسيق مع مباحث المرافق حملة أمنية مكبرة لرفع الإشغالات والمعوقات من الشوارع.

واستهدفت الحملة كافة مناطق الجيزة، وأسفرت عن تحرير 462 مخالفة مرافق، و373 مخالفة مرورية وتنفيذ 11 حكم قضائي، وإزالة تعديات على مساحة 200 فدان.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.