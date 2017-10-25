"النقض" ترفض طعن ضابط متهم بتعذيب "مواطن الأقصر "

كتب-طارق سمير:

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من الضابط "سمير ه." المتهم بتعذيب المواطن طلعت ش. الشهير بـ "مواطن الأقصر" حتى الموت و4 مخبرين وأيدت حكم سجن الأول 7 سنوات، و3 سنوات للآخرين.

كما قضت المحكمة بتأييد تغريم وزير الداخلية بصفته، مبلغ مليون ونصف المليون كتعويض للمدعين بالحق المدني.

كانت محكمة جنايات الأقصر بدائرة قنا قضت بالسجن المشدد7 سنوات ضد الضابط المذكور والشغل 3 سنوات لكل من موسى ي. ومصطفى ج. ومحمد أ. ومحمود س. ومرسال ح. مخبرين سريين، بتهمة ضرب طلعت ش. ضرب أفضى إلى موت داخل قسم شرطة الأقصر على خلفية ضبطه بتهمة حيازته أقراص مخدرة، كما قضت ببراءة كل من الملازم أول باهر ط. ومحمد ا. والنقيب إبراهيم ع. و4 مجندين مخلى سبيلهم من التهم المنسوبة إليهم، وإلزام وزير الداخلية بصفته المسئول عن أفعال المتهمين بدفع مبلغ مليون ونصف المليون للمدعين بالحق المدني كتعويض وإلزامه بدفع المصروفات.

تعود أحداث القضية إلى نوفمبر عام 2015، عندما ألقى الأمن القبض على المجني عليه، أثناء جلوسه على أحد المقاهي، ووجدوا معه "شريط من مخدر الترامادول "، وتم نقله إلى قسم شرطة الأقصر للتحقيق معه، وتم الاعتداء بالضرب عليه حتى فارق الحياة، وتجمهر الأهالي احتجاجًا على مقتله أما مستشفى الأقصر الدولي، وتدخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمنع تجمهر المواطنين وإحداث أعمال شغب بقسم شرطة الأقصر، وغيرها من المنشآت الحكومية، وهو ما دعا الأجهزة الأمنية إلى نقل محاكمة المتهمين بمحكمة جنايات قنا.