محافظ سوهاج يقود مسيرة شعبية للتنديد بالإرهاب (صور)

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قاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء عمر عبد العال مدير الأمن، مسيرة شعبية للتنديد بالإرهاب والتطرف والعنف ضد قوات الجيش والشرطة، ودعما لوزارة الداخلية في العملية الإرهابية الأخيرة بصحراء الواحات.

وحمل المشاركون لافتات تعبر عن تضامنهم مع الدولة في الحرب الشرسة التي تخوضها ضد الإرهاب، وردد عدد منهم هتافات مؤيدة لرجال الجيش والشرطة مطالبين إياهم بدحر الإرهاب والتطرف واقتلاعه من جذوره بما يصب في مصلحة أمن واستقرار الوطن.

وقال محافظ سوهاج، إن رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية يسطرون بدمائهم الذكية ملاحم خالدة في التصدي للإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، مشيدا بالدور الوطني للشعب المصري في الوقوف جانبا إلى جنب مع رجال الأمن، ولفت إلى أن مصر مستمرة في البناء والتنمية.

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وأضاف مدير أمن سوهاج اللواء عمر عبد العال، أن قوات الشرطة عازمة على دحر الإرهاب بالتعاون مع رجال القوات المسلحة ومستمرة في تقديم التضحيات من أجل رفعه الوطن وبناء مصر الحديثة.

شارك في المسيرة التي انطلقت من أمام جامعة سوهاج مرورا بمديرية الأمن، كافة المسئولين بالمحافظة، ومن بينهم المستشار العسكري للمحافظ، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ووكلاء الوزارات والنقابات المهنية وممثلين عن مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وعدد من شباب المحافظة والمواطنين.