الرقابة الإدارية تضرب مجددًا.. ضبط قضايا فساد بـ141 مليون جنيه

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تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط (م.م.ح) مدير صومعة بنها، و(ع.ح.م) مسئول الأمن، لاستيلائهما على ٣١٠ طن قمح مخزن قيمتهم ١.٦ مليون جنيه، من الصومعة التى تم إنشاؤها حديثا ويمتلكها بنك التنمية والائتمان الزراعي وتديرها الشركة المصرية القابضة للصوامع، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كما تم ضبط محاميين، وشقيق أحدهما، لاستيلائهم على ڤيلا ضخمة على أرض مساحها ٣٥٠٠ متر بالمعادي تُقدر قيمتها السوقية بنحو ١٤٠ مليون جنيه بموجب عقود ومستندات مزورة منسوب صدورها لأحد الأجانب المقيمين بالمعادى، وتوفي منذ الستينات دون وريث له.. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم واتخاذ إجراءات التحفظ على الفيلا تمهيدًا لتسليمها للدولة .

فيما ضبطت الهيئة 3 موظفين بكل من مديريتى "التنظيم والإدارة، الشئون الصحية" بمحافظة المنيا لقيامهم بالتزوير فى محضر لجنة شئون العاملين بمديرية الصحة بالمحافظة على خلاف الحقيقة، وتلاعبهم فى الدفاتر والمستندات، لنقل بعض الموظفين إلى داخل المحافظة دون وجه حق، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم .

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وتمكنت الهيئة أيضًا من ضبط مدير مكتب رئيس حي وسط محافظة الإسكندرية عقب تقاضيه ٤٥ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المقاولين وبوساطة مقاولين آخرين، ليتغاضى عن تنفيذ أعمال الإزالة لأحد العقارات بصفته الممثل القانوني للجنة الإزالات بالحى، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم .

كما ألقت الهيئة القبض على مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب السلام، وصاحب إحدى المدارس الخاصة لتقاضي الأول 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب المدرسة، مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة عليها، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.