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"التعليم" تنفي تقسيم العام الدراسي لـ3 فصول

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مصراوي Masrawy

"التعليم" تنفي تقسيم العام الدراسي لـ3 فصول

01:21 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

وزارة التربية والتعليم

كتب- محمد غايات: 

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم قرار بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية بدلاً من فصلين.

وأثار القرار لغطًا وجدلًا كبيرًا بين أولياء الأمور، وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التاربع لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة، حسب بيان أصدره المركز اليوم، أنه لا توجد أي نية لدى الوزارة لتقسيم العام الدراسي لأكثر من فصلين دراسيين؛ حرصًا منها على استكمال العام الدراسي وانتظام سير العملية التعليمية بما يحقق صالح الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن العام الدراسي سيظل كما هو مُقسم إلى فصلين دراسيين فقط، وأن ما تم هو إلغاء امتحانات الفصل الدراسي "الميدترم" والاكتفاء فقط بإجراء امتحانات تجريبية مع عدم إضافتها للمجموع؛ بهدف الوصول إلى مستوى تعليمي متميز على غرار الدول المتقدمة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.

يشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، يرصد الشائعات التي يتم تداولها ببعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، ويرد عليها من مصاردها الرئيسية؛ لمنع وجود أي بلبلة أو لبس لدى الرأي العام.

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مصراوي Masrawy

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