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مجلس الوزراء يوافق على قانون التأمين الصحي الشامل.. ويحيله للبرلمان

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مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء يوافق على قانون التأمين الصحي الشامل.. ويحيله للبرلمان

01:16 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مجلس الوزراء يوافق على قانون التأمين الصحي الشامل.. ويحيله للبرلمان

أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان

كتب - محمد غايات:
قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء، على قانون التأمين الصحي الشامل.

وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون سيتم إرساله اليوم إلى مجلس النواب؛ تمهيدا للموافقة عليه، مشيرا إلى أن هذا القانون يعتبر أول قانون تأمين صحي في بشكل شامل.

ومن المقرر بدء تطبيق القانون فعلياً بعد 6 أشهر من إقراره في مجلس النواب، وسيتضمن التطبيق عدة مراحل، تبدأ في 5 محافظات، هي: "السويس وبورسعيد والإسماعيلية، بجانب شمال وجنوب سيناء".

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مصراوي Masrawy

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