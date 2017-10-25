مجلس الوزراء يوافق على قانون التأمين الصحي الشامل.. ويحيله للبرلمان

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء، على قانون التأمين الصحي الشامل.

وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون سيتم إرساله اليوم إلى مجلس النواب؛ تمهيدا للموافقة عليه، مشيرا إلى أن هذا القانون يعتبر أول قانون تأمين صحي في مصر بشكل شامل.

ومن المقرر بدء تطبيق القانون فعلياً بعد 6 أشهر من إقراره في مجلس النواب، وسيتضمن التطبيق عدة مراحل، تبدأ في 5 محافظات، هي: "السويس وبورسعيد والإسماعيلية، بجانب شمال وجنوب سيناء".