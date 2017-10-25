مصدر مطلع: رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وافق على تقديم استقالته

بغداد – (أ ش أ):

قال مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، إن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وافق على تقديم استقالته وتشكيل حكومة إنقاذ، شريطة أن يترأسها ابن شقيقه نيجيرفان بارزاني، فيما بين أنه طلب أيضا أن يلغى منصبه من داخل البرلمان.

وأضاف المصدر، نقلا عن وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) أن جهات معينة تضغط على رئيس الإقليم المنتهية ولايته لتقديم استقالته وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لافتاً إلى أن بارزاني وافق على تشكيل حكومة إنقاذ وطني شرط أن يكون ابن شقيقه رئيس الحكومة المؤقتة.

وأكد أن تمديد عمر البرلمان في جلسة يوم أمس كان الخطوة الأولى لهذا المقترح.

وأشار إلى أن تمديد عمر برلمان كردستان لدورتين ولكل دورة أربعة أشهر يعني تمديد عمر رئاسة الإقليم أيضاً، إلا أن الجهات الدولية والإقليمية أكدت لبارزاني أن مشاكل الإقليم مع بغداد لن تحل ما لم يقدم استقالته، مؤكداً أن رئيس الإقليم وافق على تقديم استقالته إلا أنه لم يعلن بعد تاريخ تقديمها متوقعاً أن يكون ذلك خلال الـ 48 ساعة المقبلة.