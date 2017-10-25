أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مصدر مطلع: رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وافق على تقديم استقالته

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر مطلع: رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وافق على تقديم استقالته

01:12 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مصدر مطلع: رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وافق على تقديم استقالته

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني

بغداد – (أ ش أ):

قال مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، إن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وافق على تقديم استقالته وتشكيل حكومة إنقاذ، شريطة أن يترأسها ابن شقيقه نيجيرفان بارزاني، فيما بين أنه طلب أيضا أن يلغى منصبه من داخل البرلمان.

وأضاف المصدر، نقلا عن وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) أن جهات معينة تضغط على رئيس الإقليم المنتهية ولايته لتقديم استقالته وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لافتاً إلى أن بارزاني وافق على تشكيل حكومة إنقاذ وطني شرط أن يكون ابن شقيقه رئيس المؤقتة.

وأكد أن تمديد عمر البرلمان في جلسة يوم أمس كان الخطوة الأولى لهذا المقترح.

وأشار إلى أن تمديد عمر برلمان كردستان لدورتين ولكل دورة أربعة أشهر يعني تمديد عمر رئاسة الإقليم أيضاً، إلا أن الجهات الدولية والإقليمية أكدت لبارزاني أن مشاكل الإقليم مع بغداد لن تحل ما لم يقدم استقالته، مؤكداً أن رئيس الإقليم وافق على تقديم استقالته إلا أنه لم يعلن بعد تاريخ تقديمها متوقعاً أن يكون ذلك خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

هذا المحتوى من

b2bf36ed20.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إيران تعيد فتح منفذ حدودي مع إقليم كردستان

    أخبار

  • إقليم كردستان يعرض على بغداد "تجميد نتائج" الاستفتاء على الاستقلال

    أخبار

  • برلماني عراقي: فتح باب الحوار مع كردستان مرهون بإلغاء نتائج الاستفتاء

    أخبار

  • كيانات سياسية بكردستان العراق تطالب بحل رئاسة الإقليم

    أخبار

إعلان

07f8c42dac.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة