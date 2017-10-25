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تأجيل دعوى عرض ميزانية "محامين حلوان" على الجمعية العمومية لـ5 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى عرض ميزانية "محامين حلوان" على الجمعية العمومية لـ5 نوفمبر

01:25 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

نقابة المحامين

كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل الطعن المقام من مصطفى شعبان، المحامي، الذي طالب فيه بإلزام نقابة محامين حلوان الفرعية بعرض الميزانية العامة للسنة الحالية على الجمعية العمومية لجلسة ٥ نوفمبر المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٩٤٤٨ لسنة ٧١ قضائية نقيب المحامين بصفته.
وذكرت أن النقابة امتنعت عن عرض الميزانية للعام الحالي بالمخالفة لقانون اللائحة المنظمة لنقابة المحامين مما يثير الريبة ويبعث بالشك.

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مصراوي Masrawy

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