مجلس الوزراء: لا صحة لوقف واردات القمح الفرنسي مؤقتا

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أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عن اعتزام وزارة التموين وقف واردات القمح الفرنسي مؤقتا من الموردين الفرنسيين لعدم مطابقتها للمواصفات.

وأفاد "المركز" في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من جانب الهيئة العامة للسلع التموينية بشأن وقف واردات القمح الفرنسي.

وأوضحت الوزارة، أن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قمح قادمة من الخارج، حيث تقوم الهيئة بإرسال عدد من اللجان للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبين أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها حتى لو تم تفريغها داخل صوامع التخزين.

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وأضافت أنه وفقًا لتقرير هيئة السلع التموينية فقد بلغت حجم واردات الهيئة من القمح الفرنسي خلال السنة المالية الجارية (2017-2018) حوالي 60 ألف طن حتى الآن، مؤكدة أن الموردين الفرنسيين مستمرون في الدخول في المناقصات التي تطرحها الهيئة بشكل دوري.

وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم باختيار العروض الأقل سعرا في المناقصات العالمية التي تعقدها، وذلك وفقا لقواعد التنافسية، وقد دعا وزير التموين علي المصيلحي المستوردين الفرنسيين للتقدم للمناقصات التي تطرحها هيئة السلع التموينية على أسس اقتصادية تنافسية.