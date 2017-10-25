أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط "بن لادن" أشهر تاجر مخدرات في شبين القناطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط "بن لادن" أشهر تاجر مخدرات في شبين القناطر

01:12 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

تعبيرية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث مركز شبين القناطر، القبض على أشهر تاجر مخدرات، المعروف باسم "أسامة بن لادن" بحوزته كمية من الحشيش وفرد خرطوش، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات، وردت للعقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، تفيد بإتحار عاطل في الحشيش على نطاق واسع بشبين القناطر، فقامت قوة كبيرة من رجال المباحث قادها المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث شبين، وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على "أسامة. إ. م "، وشهرته "أسامة بن لادن" 38 عامًا، عاطل، والسابق اتهامه في قضيتي مخدرات وسلاح، وبحوزته فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش ومبلغ مالي ودراجة بخارية.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته، والمبلغ المالي حصيلة البيع، وجار تطوير مناقشته للوقوف على حجم نشاطه الإجرامي، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الإعدام شنقًا لقاتلي صديقهما بالشرقية

    أخبار

  • ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ومخدرات بالشرقية

    أخبار

  • مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات سيارة بالشرقية

    أخبار

  • القبض على 5 هاربين من أحكام وضبط 27 قضية تموين بقنا

    أخبار

إعلان

c309852c5c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات