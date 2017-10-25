ضبط "بن لادن" أشهر تاجر مخدرات في شبين القناطر

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث مركز شبين القناطر، القبض على أشهر تاجر مخدرات، المعروف باسم "أسامة بن لادن" بحوزته كمية من الحشيش وفرد خرطوش، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات، وردت للعقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، تفيد بإتحار عاطل في الحشيش على نطاق واسع بشبين القناطر، فقامت قوة كبيرة من رجال المباحث قادها المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث شبين، وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على "أسامة. إ. م "، وشهرته "أسامة بن لادن" 38 عامًا، عاطل، والسابق اتهامه في قضيتي مخدرات وسلاح، وبحوزته فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش ومبلغ مالي ودراجة بخارية.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته، والمبلغ المالي حصيلة البيع، وجار تطوير مناقشته للوقوف على حجم نشاطه الإجرامي، وتولت النيابة التحقيق.