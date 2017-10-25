"تموين دمياط" تضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

دمياط – محمد إبراهيم

شنّت مباحث التموين بدمياط، حملة موسعة شملت عددًا من الأسواق، لمواجهة جشع التجار والتصدي لقضايا الاحتكار، اليوم الأربعاء، وضبطت "م.ب" 37 عامًا، مالك مخبز دقيق بحي أول، يعمل بدون ترخيص وحوزته لطن دقيق بلدي مدعم، وذلك بغرض إعادة بيع كمية في السوق السوداء والاستفادة من فروق الأسعار.

كما نجح ضباط المباحث في ضبط "م.أ"، 42 عامًا، مالك مخبز يعمل دون ترخيص بمنطقة الشبطاني، لتورطه في تجميع 600 كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم، بقصد إعادة تصنيعها خبز وإعادة بيعها في الأسواق والاستفادة من فروق الأسعار.

ونجحت الحملة في ضبط 280 كيلو جرام من اللحوم والكبدة المستوردة داخل محل لبيع المجمدات بالأعصر، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب تغيير الخواص، كما جرى ضبط موزع أنابيب الغاز لبيعه بأزيد من التسعيرة بمركز الزرقا.