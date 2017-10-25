"شيماء" تطلب الخلع: عايزني اشتغل فتاة ليل وقال "هناكل الشهد"

كتبت - فاطمة عادل:

وقفت "شيماء م."، (31 سنة، ربة منزل)، داخل محكمة الأسرة بزنانيري، تتلفت حولها خوفا من أن يراها أحد، بعدما جاءت لتقديم دعوى خلع ضد زوجها، لكن خوفها سرعان ما تحول إلى غضب كبير عندما سألناها عن سبب رفع الدعوى، وردت قائلة: "زوجي قواد في الكباريهات.. وضغط علي للعمل فتاة ليل وقال لي هناكل الشهد".

الزوجة: عاوزني أشوف معه الأفلام الإباحية.. وجوع ابنتي حتى يجبرني على العمل

"عشت 12سنة في حضن رجل قواد، ومعرفتش إلا بعد وفاة أبي"، قالتها الزوجة الثلاثينية مسترجعة لحظة مجيئ "محمد" لطلب يدها، "بدون تفكير وافقت بسبب ثرائه، حتى ينتشلني من الفقر، وأوهمني وأسرتي أنه يعمل سائق، واستمرت الخطبة 3 أشهر وبعدها انتقلت الي عش الزوجية".

"لم أعرف طبيعة عمل زوجي"، أكدت شيماء، موضحة: لم يتكلم يوما عن عمله، وإذا سألته كان بيغير الموضوع، وما كنت أعرفه وقتها أنه يعمل من منتصف اليل حتي الـ10 صباحا ويعود الي البيت مخمورا.

وقالت الزوجة: بعد 9 أشهر من زواجنا رزقني الله بـ"رحمة" عمرها الآن 12سنة، وكانت حياتي الزوجية سعيدة حتى وفاة "أبي"، فبعدها تغير زوجي وبدأ يعرض علي مشاركته رؤية الأفلام الإباحية، وعندما رفضت ضربني وأهانني، وغادرت البيت لمدة 3 أيام.

وتابعت: عندما هدت إلى البيت، لم يخرج زوجي للعمل طيلة شهرين، وضاقت الحالة المادية، وعند تكلمت معه قال: "أنا تعبان، ومش قادر أشتغل ما تنزلي تشتغلي أنت".

صدمت السيدة الثلاثينية من حديث زوجها، لكنها بحثت بالفعل عن عمل غير أنها فشلت في ذلك لعدم حصولها على أي شهادة، وقالت: وقتها استغل زوجي الموقف، وعرض علي أن يشغلني معه، "عايزني ابقى فتاة ليل ، فرفضت وظل بلا عمل حتى أني لم أجد أكل لابنتي التي توقفت عن الذهاب للمدرسة لمدة أسبوع .

"اضطررت للعمل خادمة في المنازل، حتي أصرف علي ابنتي"، قالتها الزوجة قبل أن تستدرك قائلة وهي تغالب دموعها: كان زوجي ينتظر كل أول شهر، ليأخذ مبلغا من راتبي، وعند أعاتبه يرد "معنديش شغل ودا المفروض عليكي ولو مش عجبك اقبلي طلبي واحنا ناكل الشهد".

واختتمت حديثها قائلة: لم يكن أمامي غير الرجوع الي منزل أهلي، ورفع دعوي خلع ضد زوجي حملت رقم 1352لسنة2017 ومازالت الدعوي منظورة.