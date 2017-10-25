كارثة.. غرفة صرف صحي أسفل ملعب كرة بالقليوبية (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف انسداد مصرف البلبيسى، أمس الثلاثاء، عن كارثة داخل مركز شباب القلج التابع لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تبين وجود غرفة تفتيش عميقة لا يقل طولها عن 3.5 أمتار تقع مباشرة أسفل ملعب كرة قدم خماسى مغطى بالنجيل الصناعى.

الوضع ينذر بعواقب وخيمة حال حدوث أى مشكلة فى الغرفة أو طفح للمياه أو تدهور حال الغطاء المخصص لها أو التآكل بسبب العومل المناخية وتراكم القمامة والمخلفات المتنوعة أسفل منه.

شاهد أيضا

وقال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، لـ"التحرير"، إن الأمر استدعى رفع الغطاء الخرساني عن الغرفة للقيام بعملية التسليك بعد ارتفاع منسوب المياه بالمصرف عن الطبيعي ما يهدد بغرق بعض المنازل والشوارع، موضحا

أن الغرفة مغطاة بكتلة خرسانية وطبقة أسفلتية ومن فوقها النجيل الصناعى، ولا يوجد أي خطورة منها على حياة الممارسين للرياضة.

وعلمت "التحرير"، أن هناك قرار صادر عام 2009 بتخصيص 4 آلاف متر مربع لصالح مركز شباب القلج على مصرف البلبيسي المغطى بالخراسانات لإقامة ملعب مفتوح ومبنى إدارى، وتم تسليم الملعب في عام 2014، أما الدكتور محمود السبروت وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فقد رفض التعليق قائلا: "مليش دعوة ومعنديش رد".