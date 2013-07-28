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برشلونة يطلب لاعب مانشستر سيتي دنيس سواريز

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برشلونة يطلب لاعب مانشستر سيتي دنيس سواريز برشلونة يطلب لاعب مانشستر سيتي دنيس سواريز

مدريد، (إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم الأحد أن نادي برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي الشاب دنيس سواريز لمدة أربعة مواسم.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن برشلونة عرض على اللاعب، الذي تألق في صفوف منتخب إسبانيا للشباب تحت 20 عاما في مونديال تركيا، اللعب لصالحه أربعة مواسم، أولها في الفريق الثاني.

وأوضح المصدر أن عقد سواريز مع النادي الإنجليزي يمتد لعام آخر، ما يعني أن برشلونة قد يكون في حاجة لتقديم عرض للمان سيتي، وفقا للصحيفة.

يذكر أن اللاعب كان محط اهتمام عدد من الأندية الإسبانية، أبرزها فالنسيا وسيفيليا وجرانادا، والتي سعت للاستعانة بخدماته على سبيل الإعارة.

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