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جهاز "أكتوبر": تسليم 17 عمارة بالمرحلة الأولى لـ"دار مصر" 15 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

جهاز "أكتوبر": تسليم 17 عمارة بالمرحلة الأولى لـ"دار " 15 نوفمبر

12:59 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن المهندس خالد سرور نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بدء تسليم الدفعة الثانية من وحدات المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" 15 نوفمبر المقبل، بواقع 17 عمارة.
وأكد "سرور" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، تسليم 17 عمارة ضمن مشروع دار مصر، بواقع أرقام: 1، 3، 4، 7، 8، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144.
وأضاف "نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن بنك التعمير والإسكان بالمدينة بدأ إرسال الخطابات للحاجزين ضمن الـ 16 عمارة بالدفعة الأولى من مشروع دار مصر، لإنهاء إجراءات تسلم الوحدات، وشملت عمارات 2 – 5 – 6 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 145 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150".
وأوضح، أن أي عمارات جديدة سيتم استلامها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتم تسليمها على الفور للحاجزين، لافتًا إلى أن أي حاجز لديه ملاحظات على الوحدة الخاصة به لابد أن يمتنع عن الاستلام، وسيتم التنسيق مع الهيئة الهندسية لتعديل هذه الملاحظات على الفور.

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