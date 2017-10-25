مؤتمر الجمعية المصرية للقدم السكري: عملية بتر كل ٣٠ ثانية عالميا

كتبت - مادي غيث:

كشف مؤتمر الجمعية المصرية للقدم السكري التاسع، أن السبب الرئيسي في تدهور حالة القدمين وبترها، يرجع إلى أهمال مضاعفات مرض السكر على القدمين، وعدم علاجها بشكل سريع فى بداية حدوثها.

وأشار المؤتمر، إلى أن الإحصائيات العالمية أكدت تسبب مرض السكر في بتر قدم كل ٣٠ ثانية، بينما الاكتشاف المبكر لتلك المضاعفات، يؤدي لعلاجها والشفاء الكامل منها، فيما يؤكد المتخصصون أن التشخيص، واكتشاف تلك المضاعفات لا يحتاج إلى أجهزة أو معدات حديثة، ولكن يحتاج إلى فحص القدم فقط.

وقال الدكتور ممدوح النحاس، أستاذ السكر والغدد الصماء كلية طب بورسعيد، ورئيس شعبة الجمعية المصرية للقدم السكري، إن علاج مضاعفات مرض السكر على القدم فيما يعرف بـ"القدم السكرى،، سهلة جدًا وغير مكلفة، وتجنب المريض نفقات باهظة فى حالة عدم اكتشافها أو علاجها مبكرا.

وأكد النحاس، أن مؤتمر الجميعة يهتم بالنواحي الإكلينيكية والتطبيقية للمرض، بحيث يستفيد الطبيب بمعلومات كثيرة عن العلاج، وكيفية تطبيقه على المريض، كما يهتم بورش العمل بغرض نقل الخبرات والمهارات الكافية لإجراء الفحص الدقيق لإكتشاف القدم السكرى.

وأضاف أستاذ السكر والغدد الصماء كلية طب بورسعيد، أن المضاعفات يمكن تجنبها بفحص القدمين يوميا، وغسلها بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، وترطيب جلد القدمين الجاف، والعناية بالأظافر وعدم قصهما بعمق لتفادى حدوث جروح وفى حالة تعذر قصهم يتم ذلك فى أقرب عيادة للقدم السكرى، وعدم المشى حافى القدمين.