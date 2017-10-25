أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مؤتمر الجمعية المصرية للقدم السكري: عملية بتر كل ٣٠ ثانية عالميا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مؤتمر الجمعية المصرية للقدم السكري: عملية بتر كل ٣٠ ثانية عالميا

12:57 م الأربعاء 25 أكتوبر 2017

مؤتمر الجمعية المصرية للقدم السكري: عملية بتر كل ٣٠ ثانية عالميا

أرشيفية

كتبت - مادي غيث:
كشف مؤتمر الجمعية المصرية للقدم السكري التاسع، أن السبب الرئيسي في تدهور حالة القدمين وبترها، يرجع إلى أهمال مضاعفات مرض السكر على القدمين، وعدم علاجها بشكل سريع فى بداية حدوثها.
وأشار المؤتمر، إلى أن الإحصائيات العالمية أكدت تسبب مرض السكر في بتر قدم كل ٣٠ ثانية، بينما الاكتشاف المبكر لتلك المضاعفات، يؤدي لعلاجها والشفاء الكامل منها، فيما يؤكد المتخصصون أن التشخيص، واكتشاف تلك المضاعفات لا يحتاج إلى أجهزة أو معدات حديثة، ولكن يحتاج إلى فحص القدم فقط.
وقال الدكتور ممدوح النحاس، أستاذ السكر والغدد الصماء كلية طب بورسعيد، ورئيس شعبة الجمعية المصرية للقدم السكري، إن علاج مضاعفات مرض السكر على القدم فيما يعرف بـ"القدم السكرى،، سهلة جدًا وغير مكلفة، وتجنب المريض نفقات باهظة فى حالة عدم اكتشافها أو علاجها مبكرا.
وأكد النحاس، أن مؤتمر الجميعة يهتم بالنواحي الإكلينيكية والتطبيقية للمرض، بحيث يستفيد الطبيب بمعلومات كثيرة عن العلاج، وكيفية تطبيقه على المريض، كما يهتم بورش العمل بغرض نقل الخبرات والمهارات الكافية لإجراء الفحص الدقيق لإكتشاف القدم السكرى.
وأضاف أستاذ السكر والغدد الصماء كلية طب بورسعيد، أن المضاعفات يمكن تجنبها بفحص القدمين يوميا، وغسلها بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، وترطيب جلد القدمين الجاف، والعناية بالأظافر وعدم قصهما بعمق لتفادى حدوث جروح وفى حالة تعذر قصهم يتم ذلك فى أقرب عيادة للقدم السكرى، وعدم المشى حافى القدمين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فى اليوم العالمي: "الصحة" توافق على دواء للوقاية من "السكر"

    أخبار

  • الصحة توافق على عقار جديد لخفض السكر عن طريق الكلى

    أخبار

  • إطلاق حملة للتوعية والكشف المبكر عن مرض السكر بمحطات المترو في نوفمبر

    أخبار

إعلان

59e0505b94.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات